Otogarda faciadan dönüldü
İstanbul'da otogarda yolcu otobüsü alev alev yandı.
Bayrampaşa’da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda park halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı.
Yangın, sabah saat 06.00 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda çıktı.
Peronların alt kısmında park halindeki bir yolcu otobüsü alev aldı. Alevler hızla büyüdü. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye alevlerin diğer otobüslere sıçramaması için seferler oldu. Kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. (DHA)