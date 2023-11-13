Parkta otururken silahlı saldırıya uğradılar

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde parkta oturan iki kişi, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan V.G., ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yaralı U.G.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi’nde Bülent Ecevit Parkı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, parkta oturan V.G. ve U.G. isimli iki kişi, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüphelinin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Muratlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralı V.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaralı U.G.’nin durumunun ağır olduğu ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği bildirildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (AA)