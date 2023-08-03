Pazara giderken bacağını kaybetti
Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kaldırıma çıkan otomobille elektrik direği arasında sıkışan yayanın bacağı koptu.
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınlarında meydana gelen kazada iddiaya göre, 48 YH 314 plakalı araç freni patlayınca sürücü Adil K’nin kontrolünden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, pazara gitmekte olan O.Ö. isimli yayaya çarptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrik direği ile otomobil arasında sıkışan O. Ö.'nün bacağı koptu. O.Ö.'nun kopan bacağı itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Polis sürücü Adil K.'yı gözaltına aldı.