Polise mukavemet eden 3 zanlı gözaltına alındı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polise mukavemet eden 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Bulgurcu Sokak üzerindeki bir kahvehanede asayiş denetimi yapan polislerin uyarılarını dikkate almayan grup, polis ekipleriyle tartışmaya başladı.
Kahvehanedeki grup daha sonra polislere mukavemet gösterince olay yerine takviye ekip istendi.
Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında görevli memura mukavemetten işlem yapıldı. (AA)