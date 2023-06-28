Porsuk Çayı’na giren 2 kişiden 1’i kurtarıldı 1’i öldü

Eskişehir'de Hulusi Taha Pınar ile birlikte yüzmek için girdiği Porsuk Çayı'nda kaybolan Fatih Er'in cansız bedeni dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu bulundu. Hulusi Taha Pınar ise çevredeki bir kişi tarafından kurtarılmıştı.

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Hulusi Taha Pınar ile Fatih Er, akşam saat 20.00 sıralarında Eskişehir’de Kırmızıtoprak Mahallesi Nilay sokaktan geçen Porsuk Çayı’na girdi. Bir süre kendi aralarında şakalaşan iki kişi, ardından çırpınmaya başladı.

Porsuk Çayı kenarında arkadaşlarıyla oturan Enes Hasan Şen, 2 kişinin boğulma tehlikesi yaşadığını görünce suya atlayarak Pınar’ı kıyıya çıkardı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pınar, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Uzun süre su yuttuğu belirlenen Pınar’ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

ARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Porsuk Çayı’nda gözden kaybolan Fatih Er için bölgeye polis, itfaiye, AFAD, sağlık ekiplerinin yanı sıra kentteki AKUT, Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinde yer alan dalgıçlar Porsuk Çayı’na girerek Fatih Er’i bulmak için çalışma yaptı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Fatih Er’in cansız bedeni dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu bulundu. Fatih Er’in sudan çıkarılan cesedi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Er’in yakınları ise acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

SUYA ATLAYIP HULUSİ’Yİ KURTARDI

Suda boğulma tehlikesi Hulusi Taha Pınar’ı boğulmaktan kurtaran Enes Hasan Şen, “Porsuk Çayı kenarında arkadaşlarla oturuyorduk. Suda yüzen iki kişi ise kendi aralarında şakalaşıyorlardı, onları uzaktan izliyordum. Birden çırpınmaya başladıklarını, boğulma tehlikesi yaşadıklarını gördüm, üzerimdekileri çıkarıp suya atladım, ikisi de boğuluyordu. Birini çıkardım ama diğeri suda kaybolduğu için göremedim” dedi.

Şırnak’ta asker olduğu ve 15 gün önce hava değişim iznine geldiği öğrenilen Fatih Er için Porsuk Çayı’nda dalgıçlarla başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. (DHA)