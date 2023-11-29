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Sarıyer’de metruk bina çöktü

İstanbul Sarıyer Yeniköy'de 3 katlı ahşap metruk bina yola doğru çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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Sarıyer’de metruk bina çöktü

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