Servis devrildi: Yaralı öğrenciler var
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde rehabilitasyon öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 9 öğrenci yaralandı.
Kaza, Fethiye-Antalya kara yolu Karabel mevkisinde meydana geldi. Talha B. yönetimindeki 48 S 3037 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, servis minibüsündeki 9 rehabilitasyon öğrencisi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Seydikemer Devlet Hastanesi ile Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)