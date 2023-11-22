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Servis devrildi: Yaralı öğrenciler var

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde rehabilitasyon öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 9 öğrenci yaralandı.

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Servis devrildi: Yaralı öğrenciler var

Kaza, Fethiye-Antalya kara yolu Karabel mevkisinde meydana geldi. Talha B. yönetimindeki 48 S 3037 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, servis minibüsündeki 9 rehabilitasyon öğrencisi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Seydikemer Devlet Hastanesi ile Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)

Antalya kaza Muğla öğrenci Sağlık