Sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı
Bacağı kalorifer borusu ile duvar arasına sıkışan 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırıkkale Çalılıöz Mahallesi 360. Sokak’taki evlerinde oyun oynadığı sırada E.C’nin bacağı kalorifer borusu ile duvar arasına sıkıştı.
Çocuğu sıkıştığı yerden çıkaramayan aile, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.
İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)