Silahlı kavgada vuruldu, 11 gün sonra hayatını kaybetti
Gaziantep'te 11 gün önce çıkan silahlı kavgada yaralanan genç, kurtarılamadı. Şüphelilerin yakalanması için aramalar sürüyor.
Gaziantep’te Gazikent Mahallesi’nde 17 Haziran Cumartesi günü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle Doğan Gürtekin (30) arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kavganın ardından özel bir hastaneye kaldırılan ve kurtarılamayan Gürtekin’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis, olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor. (AA)