Sınırda 2 PKK’lı terörist yakalandı
İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülke sınırlarında güvenliğin sağlanması için verilen mücadelenin etkin ve kararlı şekilde devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Mehmetçik, İran hududundaki teröristlere geçit vermedi. Hudut Kartallarımız, İran’dan ülkemize sızmaya çalışan PKK/KCK’lı 2 teröristi silahlarıyla birlikte yakaladı. Hudutlarda mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.