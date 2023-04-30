Sitede aidatı kavgası! Yaralılar var
Gaziantep'te site sakinleri arasında aidatın ödenmemesi sebebiyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde bulunan bir sitede aidat ödenmemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
5 KİŞİ YARALANDI
Kavga sırasında tabancalardan çıkan kurşunların isabet ettiği; Mehmet K., Mustafa K., Ahmet K., Recep K. ve İsmail K. yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralılardan Mehmet K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)