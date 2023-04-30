Abone Ol

Sitede aidatı kavgası! Yaralılar var

Gaziantep'te site sakinleri arasında aidatın ödenmemesi sebebiyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sitede aidatı kavgası! Yaralılar var

Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde bulunan bir sitede aidat ödenmemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

5 KİŞİ YARALANDI

Kavga sırasında tabancalardan çıkan kurşunların isabet ettiği; Mehmet K., Mustafa K., Ahmet K., Recep K. ve İsmail K. yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralılardan Mehmet K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.  (DHA)

Komşularıyla kavga ettiği iddia edilen Nesrin Cavadzade'den açıklamaİlginizi ÇekebilirKomşularıyla kavga ettiği iddia edilen Nesrin Cavadzade'den açıklamaCan pazarına dönen silahlı kavga 'Yavaş sür' uyarısından çıkmışİlginizi ÇekebilirCan pazarına dönen silahlı kavga 'Yavaş sür' uyarısından çıkmış

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam