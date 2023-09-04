Sivas’ta öldürülen baba ve oğulun katili 17 gün sonra yakalandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde husumetli olduğu eniştesi Ali Rıza Ercan (75) ile oğlu Hüseyin Ercan'ı (52) pusu kurup av tüfeğiyle öldürdükten sonra dağa kaçan Ali Karabayır, 17 gün sonra yakalandı.

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18 Ağustos’ta Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Topardıç köyü Kuşburnu Tepesi mevkisinde meydana geldi. Tarlalarını biçtiren Hüseyin Ercan, traktörün römorkuna yüklediği buğdayı köyüne götürürken, arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önceden husumetli olduğu dayısı Ali Karabayır ile karşılaştı.

Karabayır yanındaki av tüfeği ile traktörle giden yeğeni Hüseyin Ercan’a ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ercan, traktörler birlikte şarampole düştü. Ali Karabayır daha sonra tarlada çalışan eniştesi Ali Rıza Ercan’ın yanına giderek ona da tüfekle ateş açtı.

Köyün eski muhtarı Mehmet Ali Poyraz’ın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Rıza Ercan ile oğlu Hüseyinin hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ve oğlu köylerinde toprağa verildi.

Jandarma olayın ardından motosiklet ile kaçan cinayet şüphelisi Ali Karabayır’ı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 24 Ağustos’ta olayın yaşandığı yere yakın bölgede Karabayır’a ait motosiklet terk edilmiş halde bulundu. Köyde oturan Ercan ailesinin yakınları ve bazı köylüler ise Karabayır’ın kendilerine de zarar vermesinden endişe ederek bölgeden ayrıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Olaya ilişkin Sivas Valiliği bugün yaptığı yazılı açıklamada 17 gündür kaçan Ali Karabayır’ın yakalandığını duyurdu. Valiliğin açıklamasında, “İlimiz Kangal ilçesi, Topardıç köyünde 18.08.2023 Cuma günü meydana gelen olayda, Ali Karabayır isimli şahıs, aynı köyde ikamet eden eniştesi Rıza Ercan ve yeğeni Hüseyin Ercan’ı av tüfeği ile öldürerek olay yerinden kaçmıştır. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmada, firari şahsın Sivas merkez Pulur Mahallesinde bir parkta olduğu anlaşılmış, şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli mercilere sevk edilmiştir” ifadelerine yer verildi. (DHA)