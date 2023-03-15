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İstanbul’da bariyerlere çarpan çöp kamyonu devrildi: 2 yaralı

İstanbul Çekmeköy'de çöp kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. 

Yayınlanma: 16:23 - 15 Mart 2023 Güncellenme:
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Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 13.00 sıralarında Çekmeköy Şile Yolu Taşdelen Tünel çıkışında meydana geldi.

34 DIN 027 plakalı Sancaktepe Belediyesine ait çöp kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Kaza sırasında sürüklenen kamyonun şoförü ve yanındaki kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışanları kurtardı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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