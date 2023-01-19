Kendisine çarpıp kaçan aracın kırılıp düşen parçalarıyla şikayetçi oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde yolda yürürken otomobilin çarptığı Ramazan Daldal, yaralandı. Kaza sonrası kaçan aracın düşen parçalarını toplayan Daldal, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, 17 Ocak günü akşam saatlerinde, Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi Burmahancı Caddesi’nde meydana geldi. Pazar alışverişinin ardından eve doğru yürüyen işçi emeklisi Ramazan Daldal’a, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı.

Sürücü yoluna devam ederken, yaralanan Daldal, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağ kolundan ve başından yaralanan Daldal, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaza ise bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Ramazan Daldal, “Pazar dönüşü şarampol kısmında su birikintisi olduğu için yolun soluna geçmeye mecbur kaldım. Arkamdaki otomobille mesafem uzaktı. Geçerim diye hesap ettim. Hızla gelen aracın sıçrattığı suyla ıslandım. Islanınca ne olduğunu anlayamadım. O sırada gelen gri renkli diğer aracın aynası bana çarptı. Araç hiç durmadan uzaklaştı. Sağ kolumda ve kürek kemiğimde çıkık ve yırtık olduğu tespit edildi. Yüzümde de yaralar var. İnsan kediye de çarpsa bir canlıya da vursa durur ve geçmiş olsun denilir. Durumuna göre hastaneye götürülür, gereken yapılır” diye konuştu.

Ramazan Daldal, kazanın ardından topladığı aracın dikiz aynası ve diğer parçalarıyla polis merkezine giderek şikayetçi oldu. (DHA)