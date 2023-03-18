Nurdağı’nda çadır kentte su kanalları açıldı

Gaziantep kent merkezinde etkili olan sağanak ve dolu sonrası Nurdağı ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadır kentte su kanalları oluşturuldu. Bazı depremzedeler, çadırlarının etrafına kum ve briket koyarak önlem aldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gaziantep kent merkezinde dün akşam etkili olan dolu ve yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Sabaha kadar süren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Bazı kişiler, doludan korumak için araçlarının üzerlerini battaniye ve bezlerle örttü. Kent merkezinden geçen ve dün gece yükselen Alleben Deresi’nde ise su seviyesinin azalmaya başladığı görüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde kısa süreli etkili oldu.

Yağışın ardından depremzedelerin kaldığı çadır kentte önlem alındı. Depremzedeler çadırlarının etrafına kum ve briket yığarken, yetkililer ise çadır kent içerisine su kanalları açtı. (DHA)