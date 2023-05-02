Piyasa değeri 2 milyon TL olan 1,5 ton kum midyesi ele geçirildi

Çanakkale'de kaçak olarak avlanan, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan, 1,5 ton kum midyesi (akivades) ele geçirildi.

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Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, kaçak olarak avlanan kum midyesinin İzmir’den kara yoluyla Çanakkale’ye getirileceği ve buradan da balıkçı teknesi ile Yunanistan’a kaçırılacağı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri 29 Nisan günü saat 02.00 sıralarında operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 108 çuvalda 1,5 ton canlı kum midyesi ele geçirildi.

Midyeleri balıkçı teknesine yüklerken suçüstü yakalanan 7 şüpheliye toplam 116 bin TL idari para cezası kesildi. (DHA)

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