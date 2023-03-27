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Siirt’te ağır hasarlı binaya giren 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Siirt'te deprem felaketi sonrası ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle boşatılan binaya giren 2 hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince gözaltına alındı. 

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Siirt’te ağır hasarlı binaya giren 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Kooperatif Mahallesi Abdullah Bağış Caddesi’ndeki 5 katlı Yavuz B Apartmanı için ağır hasarlı raporu verildi. Raporun ardından bina, tahliye edildi.

Boşatılan binaya dün akşam saatlerinde 2 kişinin girdiğini fark edenler, durumu polise bildirdi.

İhbarla gelen ekipler, hırsızlık şüphesiyle 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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