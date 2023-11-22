Tasmalı köpeği öldürdü, sahibi isyan etti

Aksaray’da 19 Kasım'da kimliği belirsiz kişiler tarafından, boynunda tasması olan bir çoban köpeği tüfekle vurularak öldürüldü. Köpeğin sahibi Yusuf Coşkun, "Hamileydi, 10-15 gün vardı yavrulamasına" diyerek isyan etti.

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Aksaray’a bağlı Hamidiye Alaca Mahallesi’nde 19 Kasım Pazar akşamı, kimliği belirsiz kişiler tarafından bir çoban köpeği tüfekle katledildi. Köpeğin sahibi Yusuf Coşkun, köpek hamile olduğu için 15 canın gittiğini ifade ederken, yapan kişilerin bulunmasını istedi. Aksaray Gönüllü Hayvan Severler Derneği Başkan Yardımcısı Özlem Güler ise yetkili mercilerin harekete geçmesini ve katillerin bulunmasını istediklerini söyledi.

“ÇOBAN KÖPEĞİ HAMİLEYDİ”

Köpeğin sahibi Yusuf Coşkun, şunları söyledi:

*Hayvancılık ve çiftçilik yapıyorum, geçen bizim çoban köpeğimizi vurdular. Pazar günü Adem diye bir arkadaşımız vardı. Koyunlarımız 150 metre ileride yayılıyormuş, burada başıboş köpekler havlayınca bizim köpekler oradan buraya havlayarak gelmişler. O arada, burada iki el tüfek atılıyor, ateş sesi duyuyor.

*Köpeklerden biri kaçıp koyuna geliyor, bizim arkadaş köpekleri vurdular diye oradan yürüyünce, köpeğin birinin buraya düştüğünü görüyor. Oradan gelirken burada beyaz bir araba duruyor o anda.

*Elinde tüfekle arabaya bindiğini görüyor, arkadaş yetişmeye çalışırken arabaya binip köye doğru kaçıyorlar. Bizim arkadaş yetişemiyor arkasından. Ben köyden gelene kadar araba kalmamış burada. Çoban köpeğiydi hamileydi.

*Boş kovanlar 20 metre ilerideydi aldım polise teslim ettim. Kim olduklarını bilmiyoruz, tanımıyoruz. Olay pazar günü akşamüzeri oldu. Vallahi neden yaptıklarını bilmiyoruz, kimseyle husumetimiz yok, kavgamız olayımız yok, şüphelendiğimiz kimse de yok.

“BU CANİNİN BİR AN ÖNCE BULUNMASINI İSTİYORUZ”

Aksaray Gönüllü Hayvan Severler Derneği Başkan Yardımcısı Özlem Güler de şöyle konuştu:

*Olayı duyduk çok üzüldük. Biz hayvanları korumak için bir şeyler yaparken, aramızda dolaşan canileri bir türlü engelleyemiyoruz ve onlar için hiçbir şey yapılamıyor maalesef. Aile zaten şikayetçi olmuş, biz de dernek olarak hemen suç duyurusunda bulunmak için gittik.

*Avukatlarımızla olayın takipçisi olacağız, gereken her şeyi yapacaklar. Asla bu işin peşini bırakmayacağız. Burada hamile yavrularını doğurmak üzere olan bir köpeğin öldürülmesi bizi çok üzdü.

*Tarihi ve saati belli olduğu için bu caninin bir an önce bulunmasını istiyoruz ve onun ceza alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

“KATİLLERLE AYNI YERDE YAŞAMAK İSTEMİYORUZ”

*Burada bir sürü köpek var. Yarın onların da başlarına gelmeyeceğini bilmiyoruz, ne olacağını bilmiyoruz ve bu canları nasıl koruyacağımızı da bilmiyoruz. O yüzden yargının gücüne inanıyoruz, inşallah o caniyi bir an önce buluruz.

*Dernek başkanımız da devrede, herkesle görüşüyoruz. Bütün hayvan severlerin bizim yanımızda olmasını bekliyoruz. Hızlı bir şekilde umarım caniyi buluruz. Eli silahlı katillerin aramızda dolaşmasını istemiyoruz.

*Bugün bir hayvana başlayan şiddet yarın bir insana bulaşacaktır. Yarın sizin çoluğunuza çocuğunuza da gözünü kırpmadan ateş edebilecek insanlar oldukları için bunları aramızda görmek istemiyoruz.

*Artık bunlara bir şeyler yapılsın istiyoruz. Katillerle aynı yerde yaşamak istemiyoruz, aynı havayı solumak istemiyoruz. Lütfen artık herkesin bir şey yapmasını istiyoruz ve katillerin yakalanmasını istiyoruz.