Tekirdağ’da bir kişi, tartıştığı arkadaşını göğsünden tabancayla vurarak öldürdü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Harun Baltacılar (27), evinde tartıştığı E.K. (21) adlı kadın tarafından tabancayla göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Polis, E.K. ile olay sırasında evde bulunan D.E. ve Y.A.'yı gözaltına aldı.

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Olay, Aydoğdu Mahallesindeki bir evde meydana geldi. Harun Baltacılar, evinde konuk olan E.K., D.E. ve Y.A. ile sohbet etmeye başladı. İddiaya göre, bir süre sonra Baltacılar ile E.K., D.E. ve Y.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ve kavgaya dönüşmesi üzerine E.K. adlı kadın, yanındaki tabancayla bir el ateş ederek, Baltacılar’ı göğsünden vurdu. Harun Baltacılar kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan komşuların ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Harun Baltacılar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baltacılar’ın cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, silahı ateşlediği belirlenen E.K. ile kavga sırasında evde bulunan D.E. ve Y.A.’yı gözaltına aldı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)