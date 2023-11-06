TEM’de kamyon devrildi, trafik aksadı
İstanbul Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde, lastiği patlayan bir kamyonetin yola saçtığı demir yük nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
İstanbul’da gerçekleşen kaza, sabah saat 07.00 sularında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Kamyoneti kullanan Osman Eroğlu’nun yönetimindeki 34 UPN 17 plakalı kamyonetin lastiği patladı ve araç devrildi.
Kazanın etkisiyle kamyonetin yüklediği demir profiller yola saçıldı. Neyse ki kaza sonucunda yaralanan kimse olmadı, ancak yola dökülen demir malzeme nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Olayın bildirilmesi üzerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.
Dökülen demir profiller, olay yerine getirilen başka bir kamyonete yüklenerek temizlendi. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. (DHA)