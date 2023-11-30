TIR’la çarpıştı, bu hale geldi: 2 ölü, 1 yaralı
Tokat'ta, karşı yönden gelen TIR'la çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Sivas’tan Tokata seyir halinde olan Cemalettin Arslan (35) yönetimindeki 60 AEH 490 otomobil, karşı yönden gelen Abubekir Soylu (35) yönetimindeki 46 N 4687 plakalı TIR’la çarpıştı.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede hurdaya dönen otomobilde kimlikleri tespit edilmeyen 2 kişinin yaşamını yitirdiği, otomobil sürücüsü Cemalettin Arslan’ın ise ağır yaralandığı belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)