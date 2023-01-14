Trafikte işlenen cinayetin şüphelisi tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir kişinin aracında silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ile İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Zümrüt’ün katil zanlısı Orhan K’nin (42) yakalanması için çalışma başlattı.

Orhan K, Yıldırım ilçesinde evinin yakınında saklandığı adreste yakalandı. Zanlının, 2009 yılında arazi anlaşmazlığı sebebiyle kardeşi Mustafa K’yi öldüren ve bir süre önce cezaevinden çıkan Zümrüt’e, aralarındaki husumet nedeniyle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

İznik’te dün Yeni Sanayi Sitesi girişinde yavaşlayan Hüseyin Zümrüt’ün (70) kullandığı 16 H 8168 plakalı hafif ticari araca, yanına yaklaşan başka bir hafif ticari araçtan silahla ateş açılmıştı.

İndikten sonra tabancayla yeniden Zümrüt’e ateş ederek ağır yaralayan saldırgan kendi aracıyla kaçmış, ağır yaralanan Zümrüt ise kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti. (AA)