Van Gölü’nde akıntıya kapılan 2 arkadaş boğuldu
Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için girdikleri Van Gölü'nde akıntıya kapılarak kaybolan 2 arkadaşın cansız bedeni bulundu.
Tuşba ilçesi Çarpanak Adası yakınlarında meydana gelen olayda, saat 12.00 sıralarında göle giren 2 arkadaş, bir süre sonra akıntıya kapılıp kayboldu.
Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı deniz polisi, Van Gölü’nde arama çalışması başlattı.
Sonar cihazı ile yapılan aramada, 20 yaşındaki 2 arkadaşın gölün 3 metre derinliğinde olduğu tespit edildi. Denizden çıkartılan 2 arkadaşın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, otopsi işlemleri için Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)