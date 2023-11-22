Yunanistan’dan Türkiye’ye geçmeye çalışan FETÖ üyeleri yakalandı
Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı.
Yunanistan’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtilerek “Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadeleri kullanıldı. (AA)