Abone Ol

Yunanistan’dan Türkiye’ye geçmeye çalışan FETÖ üyeleri yakalandı

Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yunanistan’dan Türkiye’ye geçmeye çalışan FETÖ üyeleri yakalandı

Yunanistan’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtilerek “Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadeleri kullanıldı. (AA)

Daire başkanlığıydı genel müdürlük oldu: Sınır yönetimine yeni kurumİlginizi ÇekebilirDaire başkanlığıydı genel müdürlük oldu: Sınır yönetimine yeni kurum