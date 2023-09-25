Abone Ol

Fatih Portakal’ı isyan ettiren haber

Fatih Portakal bu akşam SÖZCÜ TV Ana Haber Bülteni'nde "Bu tarz haberler sinirimi bozuyor, tüylerimi diken diken ediyor, ağzımdan kötü bir şey çıkabilir" diyerek bir haberi sunmadı. İşte kan donduran o haber...

Yayınlanma: 22:03 - 25 Eylül 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Fatih Portakal’la Günün Özetiİlginizi ÇekebilirFatih Portakal’la Günün ÖzetiSuudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan, 'benzeri görülmemiş' lüks dağ turizmi projesiİlginizi ÇekebilirSuudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan, 'benzeri görülmemiş' lüks dağ turizmi projesi
Haber haberler
X Reklam