Çin’den elektrikli araç ithalatına yüzde 40 ilave gümrük vergisi
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla Çin menşeli elektrikli araç ithalatına yüzde 40 ilave gümrük vergisi getirildi.
çin menşeli elektrikli araç ithalatına yüzde 40 ilave gümrük vergisi (İGV) getirildi.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararıyla, karar ekinde yer alan dip notlara ilave yapıldı.
ÇİN MENŞEİLİ ÜRÜNLERE EK VERGİ
Eklenen dip nota göre, gümrük tarife istatistik pozisyonu listesinde yer alan Çin menşeli “sadece elektrik motorundan tahrikli diğer taşıtların” ithalatında ilave gümrük vergisi yüzde 40 olarak belirlendi.
Öte yandan bugünkü resmi gazete elektrikli araçların ÖTV matrahına yönelik düzenleme yapılmış ve matrah artışına gidilerek çeşitli araçlarda indirim yapılması sağlanmıştı.