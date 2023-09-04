Otomobil satışları ağustosta hız kesti

ODMD verilerine göre sene başından bu yana her ay tarihi zirveye yükselen otomotiv satışları, ağustosta yıllık bazda artışa devam ederken aylık bazda hız kesti.

Sozcu.com.tr

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) ağustos ayına ilişkin otomobil satışlarını açıkladı.

Sene başından bu yana her ay tarihi zirveye yükselen otomotiv satışları, ağustosta yıllık bazda artışa devam ederken aylık bazda hız kesti. Temmuz ayında 112 bin 459 bin adet olarak gerçekleşen otomobil ve hafif ticari araç pazarı ağustos ayında 86 bin 454 adet oldu.

2023 Ağustos'ta otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Ağustos'a göre yüzde 78,9 artarak 86 bin 454 adet oldu.

2023 Ağustos'ta otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,7 artarak 66 bin 131 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 55,1 artarak 20 bin 323 adede yükseldi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,8 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,2 artış gösterirken hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 44,6 arttı.

OCAK-AĞUSTOS VERİLERİ

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,7 oranında artarak 755 bin 282 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 64,3 oranında artarak 582 bin 419 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 66,4 artarak 172 bin 863 adet oldu.

PAZARIN YÜZDE 88,9'U VERGİ ORANI DÜŞÜK ARAÇLAR

Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 88,9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 316 bin 521 adetle yüzde 54,3 pay, B segmenti otomobiller 196 bin 114 adetle yüzde 33,7 pay aldı.

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 401 bin 118 adetle yüzde 68,9 pay, dizel otomobil satışları 91 bin 492 adetle yüzde 15,7 pay, hibrit otomobil satışları 60 bin 489 adetle yüzde 10,4 pay aldı.

Elektrikli otomobil satışlarının payı 22 bin 891 adetle yüzde 3,9 pay alırken otogazlı otomobil satışları 6 bin 429 adetle yüzde 1,1 pay aldı.

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