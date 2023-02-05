Covid-19’un yeni varyantı Orthrus ile ilgili korkutan keşif: Aşıyı alt ediyor

Dünya çapında 6.7 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsünün yeni varyantı Orthrus ile ilgili endişe verici açıklamalar arka arkaya geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2019’un son haftalarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü, yeni varyant ve mutasyonlarla yayılmayı sürdürüyor…

Son dönemde Kraken olarak da adlandırılan Covid-19 varyantından sonra yeni bir mutasyonun ortaya çıktığı açıklandı. Bilim insanlarının Yunan mitolojisindeki çift başlı köpeğin adı olan “Orthrus” olarak adlandırdığı yeni bir virüs konusunda uyarıda bulundu.

Kraken isimli varyanttan kısa bir süre sonra ortaya çıkan ve bilim insanları tarafından CH 1.1 olarak kodlanan virüsünün corona virüsünün en ölümcül varyantı olan Delta varyantına benzer mutasyon geçirdiği belirtilirken bununla benzer özellikleri olabileceği duyuruldu.

Tayland, Hindistan, Çin, Avustralya ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere 66 ülkede görülen bu varyant ile ilgili olarak İngiltere’den bir açıklama geldi. İngiltere’de bağımsız araştırma yapan Sage isimli bilim g rubu, “İngiltere’de Omicron varyantının alt türleri 2022’nin sonunda baskındı. Fakat Omicron’un CH.1.1 ve XBB.1.5 varyantları ortaya çıktı ve bunların yerine geçecek” denildi.

“HEM DOĞAL HEM DE AŞI BAĞIŞIKLIĞINI YENEBİLİYOR”

Açıklamada, bu varyantın daha bulaşıcı olduğu belirtilirken bağışıklık sistemini de daha kolay yenebildiği aktarıldı. ABD’de bu varyantların hızla yayıldığına dikkat çekilirken, “Bu varyantlar hem doğal bağışıklık hem de aşının getirdiği bağışıklığı yenebiliyor” yorumu yapıldı.

ABD’nin Ohio kentinden Bilim insanları, Orthrus’un Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği mRNA aşısına karşı çok büyük direnç gösterdiğini açıklarken, önceki mutasyonlara göre daha kolay bulaşabildiğini de dile getirdi. Ohiolu bilim insanları, “Orijinal Covid-19 aşısının etkisi azalıyor. Yeni hatırlatma dozunu olmak gerekiyor. Fakat bu aşı önceki varyantlara göre Orthrus’a karşı daha az koruma sağlayabilir” ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir Yeni salgın hızla yayılıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

İlginizi Çekebilir Dünya Sağlık Örgütü'nden Covid-19 uyarısı

İlginizi Çekebilir Pfizer/BioNTech'in Covid-19 aşısı ile grip aşısını aynı anda olanlar dikkat: Çarpıcı iddia