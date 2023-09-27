Covid aşısıyla ilgili çarpıcı sonuç

Yeni bir araştırmaya göre Covid aşıları, menopoz sonrası kadınlarda olağan dışı vajinal kanamalara yol açabiliyor.

Sozcu.com.tr

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20 bin kadının verileriyle yürütülen yeni bir araştırma, Covid aşılarının ileri yaştaki kadınlarda kanama olasılığını 2-3 kat arttırdığını ortaya koydu.

Covid aşılarının yan etkilerinin incelendiği çalışmada, aşı olan ileri yaştaki ya da doğum kontrol yöntemi kullanan kadınlarda beklenmedik kanamalar görüldüğü belirlendi. Aşıların adet düzenini etkilediğine dair önceki çalışmalara ek olarak son araştırmada, özellikle aşıdan sonraki 4 haftada sıra dışı vajinal kanama riskinin arttığı kaydedildi.

Menopoz sırasında ve menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda aşının etkisiyle kanama görüldüğüne dikkat çekilen araştırmada, Covid aşılarının ilk uygulandığı 2021 tarihli veriler incelendi.

Bilim insanları, kanama düzenindeki değişikliklerin nedeninin tam olarak bilinmediğini, ancak aşının etkisiyle dokularda oluşan değişimin hormon seviyelerini etkilediğini vurguladı.

Menopoz sonrası kanama kadınlarda kanser gibi ciddi hastalıkların belirtisi olarak görülebiliyor. Covid aşılarının ilk uygulandığı dönemde çok sayıda kadın, adet döngülerinde büyük değişimler yaşandığını belirtmiş, bilim insanları ise bu durumun geçici olduğuna ve tehlike arz etmediğine dikkat çekmişti.

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