Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni salgın hastalık uyarısı: Gizemli zatürre salgını patlak verdi

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü endişe yaratan bir açıklama yayınladı.

Sozcu.com.tr

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Dünya Sağlık Örgütü, son dönemde Çin’de giderek artan “gizemli bir salgın hastalığın” ortaya çıktığını duyurdu.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada Çin’de yaşayan insanların yeniden maske takması ve sosyal mesafe kuralına uyması gerektiği belirtildi. Yetkililer ayrıca bu “gizemli solunum yolu hastalığı” sebebiyle kötü hissedenlerin kendilerini izole etmelerini ve evlerinden çıkmamaları gerektiğini söyledi.

Uluslararası kurum ve kuruluşlar Çin’de vakaların sayısının arttığına dikkat çekerek, “gizemli zatürre salgını” ifadesini de kullandı. DSÖ yetkilileri Çin’in Covid-19 salgını döneminden daha şeffaf olması gerektiği konusunda da çağrıda bulunarak bütün verilerin uluslararası kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini duyurdu.

İKİ KENTTE VAKALAR GÖRÜLDÜ

Yeni hastalığın başkent Pekin ve Liaoning bölgesindeki hastanelerde tespit edildiği belirtildi. Çin medyasında yer alan haberlerde, hastanelerde çok sayıda hasta çocuğun yatış yaptığını ve okullarda eğitime ara verildiği de duyuruldu.

Hastalanan çocuklarda akciğer iltihabı ve yüksek ateş olduğu açıklanırken, öksürük ve diğer belirtilerin ise görülmediği duyuruldu. İngiliz medyası, Covid-19 salgınının patlak vermesinden önce Wuhan’da da benzer bir artış olduğunu hatırlattı.

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