Kurban etini pişirirken dikkat

Diyetisyen Fatma Yasemin Altunay Kuşcu, Kurban Bayramı'nda tüketiminin artması beklenen etin pişirilmesi konusunda uyarıda bulundu. Kuşcu, "Haşlama, ızgara veya fırında pişirilmesini öneriyoruz. Mangal yapılacaksa, kömürleşme olmamasına özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Et kömürleşirse kanserojen özellik kazanabilir" dedi.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Baş Diyetisyeni Fatma Yasemin Altunay Kuşcu, Kurban Bayramı’nda et tüketimi ile ilgili uyarılarda bulundu. Kuşcu, bu süreçte et tüketiminin yoğun olduğunu belirterek, “Et, protein açısından en zengin gıdalardan biridir. Aynı zamanda B grubu vitaminlerini yoğun miktarda içerir. Mineral olarak da magnezyum, çinko, selenyum gibi mineralleri bolca içerir. C vitamini ve E vitamini içermediği için sebzelerle birlikte tüketilmesi önerilir” dedi.

ETLERİ KENDİ YAĞINDA PİŞİRİN

Kuşcu, etlerin pişirilme yöntemleriyle ilgili de şunları söyledi: “Etin pişirilirken özellikle yağ, iç yağı veya kuyruk yağı gibi yağların eklenmemesi gerekiyor. Tereyağı kullanılmadan kendi yağında pişirilmesi daha uygun olur. Özellikle kalp-damar hastalığı, diyabet ve hipertansiyon gibi sorunları olan kişilerin yağ miktarına dikkat etmeleri, etlerin yağlarının uzaklaştırılması gerekmektedir. Kızartma yöntemini tercih etmiyoruz. Mümkün olduğunca haşlama, ızgara veya fırında pişirmesini öneriyoruz. Mangal yapılacaksa da kömürleşmeye dikkat edilmelidir. Et kömürleşirse kanserojen özellik kazanabilir. Bu nedenle etin kömürleşmeden pişirilmesi önemlidir.”

BAYRAM SABAHI MUTLAKA KAHVALTI YAPILMALI

Bu süreçte etin dinlenmesinin de önemli olduğunu vurgulayan Kuşcu, “Et kesildikten sonra tüketilmesi için 24 saat geçmesi gerekmektedir. Sindirim sorunları yaşamamak için etin 24 saat bekletilerek pişirilmesi uygundur. Pişirildikten sonra ise haşlama, ızgara veya fırında gibi yöntemlerle tüketilmelidir. Kurban Bayramı sabahında mutlaka kahvaltı yapılmalıdır. Et kesimi olduğu için kahvaltı yapılmadan direk olarak etin kavurma şeklinde tüketilmesi uygun değildir. Bu nedenle mutlaka kahvaltı yapılmalıdır. Kahvaltı yapıldıktan sonra, eğer kurban eti hemen tüketilecekse miktarı bir porsiyonu geçmemelidir. Bu da yaklaşık olarak 90 ila 100 gram arasındadır. Akşam yemeğinde de aynı miktarda et tüketilmelidir. Kurban Bayramı’nda günlük olarak 2 litre su içilmesi önemlidir. Sebze ve meyve tüketimine dikkat edilmeli, pirinç pilavı yerine bulgur tercih edilmelidir. Ayrıca posa alımı da artırılmalıdır. Et sindirimi zor olduğu için kabızlığı tetikleyebilir. Bol su tüketimi ve fiziksel aktivite de önemlidir” şeklinde konuştu.

ET YIKANMAMALI

Etin saklanma koşullarına da değinen Kuşcu, “Etler tek kullanımlık paketlerde saklanmalı ve buzdolabı poşetlerinde veya kilitli poşetlerde muhafaza edilmelidir. Eksi 2 santigrat derecede bir hafta, eksi 18 santigrat derecede ise 3-4 ay kadar saklanabilir. Hijyen açısından et yıkanmamalıdır. Et yıkama işlemi etin bozulmasını hızlandırabilir. Yıkanmadan belirli bir süre dinlendirilmeli ve yaklaşık olarak 6-7 saat boyunca 7 santigrat derece gibi bir sıcaklıkta bekletilmelidir. Ardından buzdolabına kaldırılmalıdır. Et, 24 saat boyunca buzdolabında 4 santigrat derecede dinlendirilmeli ve ardından buzluklardan çıkarılmalıdır. Buzlu et çözülecekse, et yine buzdolabının en alt kısmında 4 santigrat derecede çözdürülmelidir” dedi. (DHA)

