Uyku uzmanından kaliteli bir uyku için 5 öneri

İngiltere'den bir uyku uzmanı, dinlenme saatlerinizi en verimli şekilde geçirebileceğiniz ipuçlarını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin başkenti Londra’da horlama ve uyku apnesi olan hastaları tedavi eden kulak, burun ve boğaz cerrahı Dr. Mike Dilkes, uyku sorunlarına neden olabilecek sorunlara açıklık getirdi.

Yetişkin birinin ortalama sekiz saat uyuması gerekirken anketlere göre yaklaşık beş İngilizden biri ve Amerikalıların üçte biri yeterince uyumuyor. Dilkes ise yaşam tarzında yapılacak bazı değişikliklerle uykunun mümkün olduğunu savunuyor.

İşte verimli bir şekilde uyumak için dikkat edilmesi gerekenler…

UZMAN BU BEŞ NOKTAYA DİKKAT ETMENİZİ ÖNERİYOR

1. Odadaki eşyaların dağınıklığı uyku kalitesini engelliyor olabilir, bu nedenle odayı toplamak ve sade bir hale getirmek sorunu çözebilir.

2. TV’lerin, kahve makinelerinin ve diğer teknolojik şeylerin olduğu bir odada yatarsanız, beklediğiniz gibi iyi uyuyamazsınız.

3. İyi bir uyku çekmenin anahtarı, aynı zamanda odada geçirilen süreye de bağlı. Dilkes, uyuduğunuz odayı, sadece uyumak için kullanmanızı öneriyor.

4. Horlama ve uyku apnesi sorununuz varsa, mutlaka profesyonel destek almalısınız. Sırt üstü uyuyan herkesin horlayabileceğini söyleyen Dilkes, yan tarafınıza doğru yatmanızı öneriyor.

5. Dilkes’e göre, kilo vermek ve alkolü azaltmak da uyku kalitesinde büyük bir fark yaratıyor.

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