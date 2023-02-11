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ABD’li bilim insanlarından deprem açıklaması: Bizde bu kadar şiddetli depremde yıkım olmaz

Dünya, Türkiye'de meydana gelen depremlerle sarsılırken, benzer bir fay hattına sahip California'da görevli bilim insanlarından dikkat çekici açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:02 - 11 Şubat 2023 Güncellenme:
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ABD’li bilim insanlarından deprem açıklaması: Bizde bu kadar şiddetli depremde yıkım olmaz

Merkez üssü Kahramanmaraş’ta arka arkaya yaşanan şiddetli depremler ve artçıları bölgede ve çevre şehir ve ülkelerde büyük bir yıkıma yol açarken, ABD’de de bilim insanları açıklamalarda bulundu.

Türkiye’deki Doğu Anadolu Fay Hattı’na çok benzeyen bir fay hattı bulunan ABD’nin California eyaletinde de “Benzer bir deprem bizde de olur mu? Yıkım olur mu?” soruları yeni bir tartışmayı başlattı. Ülkenin saygın üniversitelerinden California Üniversitesi’nde görevli bilim insanları ise bu konu ile ilgili net açıklamalarda bulundu.

ABD’li profesör, California’daki fay hattı üzerindeki binaların depreme dayanıklı olduğunu söyledi.

Türkiye’de deprem yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 20 bini geçerken, uzmanlar, “Türkiye ve Suriye’de California’nın büyük bir bölümünün altındakine benzer fay hattının sebep olduğu depremde ölü sayısı 20 bini geçti” yorumu yapıldı.

California Üniversitesi’nde görevli sismolog profesör David Oglesby de ABD’de benzer bir durum yaşanıp yaşanmayacağı ile ilgili konuştu. Oglesby, “Doğu Anadolu Fay Hattı, California’nın büyük bir kısmının altında bulunan San Andreas Fay Hattı’na benziyor. San Andreas Fay Hattı California’nın altından geçen tek fay hattı değil ama en büyüğü o. Bu fay hattı 8 büyüklüğünde bir depreme sebep olabilir” dedi.

“EN BÜYÜK TEHLİKE…”

Türkiye’de binlerce binanın yıkıldığına dikkat çekilirken Oglesby, “Ben bir mühendis değilim fakat bizim binalarımızın Türkiye’dekinde yaşanan depremdekinden daha iyi bir sınav vereceğine inanıyorum. Bölgedeki binalarımızın çoğu büyük bir depreme dayanacak şekilde tasarlandı. California’da binaların yıkılması Türkiye’de olduğu kadar büyük bir tehlike yaratmıyor. Birçok insan için esas büyük tehlike eşyaların üzerine düşmesi olabilir. Elbette bazı binalar yıkılabilir” yorumunu yaptı.

7.8 büyüklüğündeki bir depremin her halükarda yıkıcı etkileri olacağını ve Los Angeles şehir merkezinin zeminin yumuşak olduğuna dikkat çekilirken, büyük bir depremde “jöle gibi” sallanacağını da aktardı. Bilim insanı, 2008 yılında yapılan bir analizde büyük çaplı bir depremde bölgede 1800’den fazla insanın ölebileceğinin ve 50 binden fazla insanın ise yaralanabileceğinin öngörüldüğünü belirtti.

Oglesby, Türkiye’de meydana gelen depremlerin başka bir kıtadaki depremleri tetikleme ihtimalinin de düşük olduğunu dile getirdi.

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