ChatGPT ücretsiz olarak iOS uygulamasını yayınladı

OpenAI'nin popüler yapay zekâ robotu ChatGPT mobil cihazlara gelmeye başladı. Şirket, ChatGPT için iOS uygulamasını yayınlarken, Android sürümünün de yakında geleceği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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OpenAI’nin oluşturduğu yapay zekâ botu, artık mobil kullanıma da açıldı. İlk olarak iOS kullanıcıları ile buluşan uygulamanın Android sürümünün de yakında yayınlanacağı belirtildi.

Ücretsiz bir şekilde kullanıma sunulan uygulama, sohbet geçmişini web sürümü ile senkronize ediyor. Uygulama hem iPhone’larda hem de iPad’lerde çalışıyor. OpenAI, uygulamayı önce ABD’de kullanıma sunduğunu ve önümüzdeki haftalarda diğer ülkelerde de yayılacağını söyledi.

AI sohbet robotu geçen kasım ayında piyasaya sürüldü ve hızla popülerleşti. OpenAI’nin bu gelişmeden sonra bir mobil uygulama sunması bekleniyordu. Hatta bazı uzmanlar, uygulamanın bu yılın ocak ayına kadar 100 milyon kullanıcı çektiğini söylese de şirket bu konuda hiçbir açıklama yapmadı.

Aslında OpenAI, ChatGPT’yi bir deney olarak piyasaya sürmüş olmasına rağmen, kısa sürede robot okullardan iş yerlerine kadar geniş bir tüketici kitlesi buldu. Şubat ayında OpenAI, ChatGPT Plus adlı uygulama için ayda 20 dolarlık premium bir abonelik de başlattı.

Kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber bir süredir çeşitli tartışmaların merkezinde yer alan ChatGPT, tüm eleştirilere rağmen şimdi mobil olarak da kullanımda.

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