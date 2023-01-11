Çin’in altı barajlı temiz enerji koridoru faaliyetlerine başladı

Çin'de faaliyet gösteren bir şirket, toplam kurulu güç bakımından dünyanın en büyük ikinci hidroelektrik santrali olan ve Çin'in güneybatısındaki Yangtze Nehri'nin yukarı kesiminde yer alan Baihetan Hidroelektrik Santrali'nin tam kapasiteyle çalışmaya başladığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Baihetan’ın tam faaliyete geçmesi, Yangtze üzerindeki altı mega hidroelektrik santralinin, Çin’in kaynak bakımından zengin batısından enerji tüketiminin yoğun olduğu doğu bölgelerine elektrik iletimi yaptığı, dünyanın en büyük temiz enerji koridorunun tamamlanması anlamına geliyor.

Baihetan’ın tam faaliyetine başlaması, santralin hidroelektrik üretimi yapan 16 biriminden sonuncusunun da salı sabahı 72 saatlik deneme çalışmasını başarıyla tamamlamasının ardından geldi. Toplam kurulu gücü 16 milyon kilovat olan Baihetan, Çin’in iç kesimlerindeki Hubei eyaletinde bulunan Üç Boğaz Barajı projesinin ardından dünyanın en büyük ikinci hidroelektrik santrali olma özelliğini taşıyor.

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Çin Üç Boğaz Şirketi yönetim kurulu başkanı Lei Mingshan, Baihetan’ın tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının; Çin’in enerji yapısındaki değişim, Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı’nın kurulması ve Çin’in bölgesel ekonomilerinin koordineli gelişimi açılarından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Yangtze Nehri üzerindeki altı hidroelektrik santralinin, her yıl 300 milyar kilovat-saat elektrik üreterek Çin’in yıllık kömür tüketimini 90 milyon ton ve karbon emisyonunu 248 milyon ton azaltması bekleniyor.

Toplam 1.800 km uzunluğunda bir temiz enerji koridoru oluşturan bu altı baraj aynı zamanda Yangtze Nehri havzasında sel kontrolü, nakliye, su kaynaklarının kullanımı ve ekolojik güvenlik konularında önemli roller oynuyor.

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