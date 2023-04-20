Gülen yüzlü robot EVE birçok çalışanı işsiz bırakabilir

Chatbot'un ana şirketi OpenAI, son teknoloji yapay zeka sistemleriyle desteklenen robotik prototipler geliştirme çalışmalarına devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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OpenAI kısa süre önce, “insan benzeri hareketler ve davranışlar sergileyebilen androidler ürettiğini” söyleyen Norveç merkezli bir mühendislik ve robotik şirketi olan 1X’e 23,5 milyon dolar yatırım yaptı.

Fortune’un bildirdiğine göre, 1X’in robotlarından biri olan EVE’in, yayınlanan bir videoda görüldüğü üzere, “gülen yüzü” ve bir kutuyu titizlikle paketlemekten bir pencereyi nazikçe açmaya kadar uzanan etkileyici bir fiziksel yetenekler dizisi bulunuyor.

HASSAS HAREKET KABİLİYETİ

Medium’un bildirdiğine göre, EVE’nin ince motor becerilerini içeren robot operatörü, kamera, navigasyon ve otomatlarında gerçek zamanlı durum güncellemeleri içeren bir anakartla NASA benzeri bir kontrol merkezinde bulunuyor.

Hassas hareket kabiliyeti nedeniyle, bu gerçek robot, restoranlardan Amazon depolarına kadar her sektörde zaten otomatikleştirilmiş olan işgücüne ek iş yapabilir.

Teknolojiye yatırım yapan sermaye şirketi Alliance Venture Capital’in ortağı Arne Tonning, geçen ay, “1X, önde gelen müşteriler ve ortaklarla perakende, lojistik ve sağlık hizmetleri alanındaki fırsatları ve uygulamaları araştırıyor” dedi.

Alınan son bilgilere göre, OpenAI’nin finansmanı, araştırmacıların yapay zekanın kendisini insansı bir biçimde nasıl gösterdiğini keşfetmesine olanak tanıyan manken görünümlü bir bot olan NEO’nun üretimini de destekleyecek.



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