Kısa ama oldukça zor: Bu IQ testi zeka seviyenizi ortaya çıkarıyor

Yalnızca üç sorunun olduğu dünyanın en kısa IQ testinde katılımcıların yüzde 83'ü başarısız oluyor. Test oldukça kısa olmakla beraber oldukça zor ve çoğu insan da cevapları tamamen yanlış veriyor.

Zekanızı test etmek istiyor ancak uzun bir IQ testine girmekten çekiniyorsanız, bu test sizin için mükemmel bir çözüm olabilir. Dünyanın en kısa IQ testi yalnızca üç matematik sorusundan oluşuyor ve tamamlamak da uzun sürmüyor.

Bilişsel Yansıma Testi olarak adlandırılan bu test, MIT profesörü Shane Frederick tarafından 2005 yılında yayınlanan bir araştırma makalesinin parçası. Bu makale yakın zamanda internette yeniden ortaya çıktı ve pek çok kişinin ilgisini çekti.

Profesör Frederick, araştırmasının bir parçası olarak, 3.000’den fazla katılımcının testi tamamlamasını sağladı; hatta Yale ve Harvard gibi en iyi ABD üniversitelerine gidenler bile tüm yanıtları bulmakta zorlandı. Katılanların yalnızca yüzde 17’si testte üç üzerinden üç puan almayı başardı, bu da insanların yüzde 83’ünün başarısız olduğu anlamına geliyor. Peki siz bu soruları çözebilir misiniz?

İŞTE ZEKANIZI ÖLÇEBİLECEĞİNİZ O ÜÇ SORU…

1. Bir sopa ve bir topun toplam maliyeti 1,10 dolardır. Sopa toptan 1 dolar daha pahalıdır. Topun fiyatı ne kadar?

2. Beş makinenin beş parçacığı yapması beş dakika sürüyorsa, 100 makinenin 100 parçacığı yapması ne kadar sürer?

3. Bir gölde bir parça nilüfer yaprağı vardır. Her gün yaprağın boyutu iki katına çıkıyor. Parçanın gölün tamamını kaplaması 48 gün sürerse, parçanın gölün yarısını kaplaması ne kadar sürer?

Bunlar insanların tahmin ettiği en yaygın üç cevaptır olsa da aslında bunlar yanlış.

1. 10 sent (Doğru cevap: 1,5 sent)

2. 100 dakika (Doğru cevap: 25 dakika)

3. 24 gün (Doğru cevap: 47 gün)

Profesör Frederick, “Bu konu üzerinde bir an bile düşünen herkes, 1 dolar ile 10 sent arasındaki farkın, sorunun gerektirdiği gibi 1 dolar değil, yalnızca 90 sent olduğunu anlayacaktır. Bu durumda, bu hatayı yakalamak, sorunu çözmekle eşdeğerdir, çünkü ’10 sent’ yanıtı vermeyen neredeyse herkes aslında doğru yanıtı veriyor.” dedi.

DOĞRU CEVAPLARI BULMAK İÇİN…

Doğru cevapları bulamadınız mı? “The Hoy of Game Theory: An Introduction to Strategic Thinking” kitabının yazarı Presh Talwalkar, doğru cevapların nasıl bulunacağını açıkladı.

1. Topun maliyetinin X olduğunu varsayalım. O zaman sopanın maliyeti 1 dolar daha fazla olur, yani X + 1 olur. Yani sopa + top = X + (X + 1) = 1,1 olur çünkü ikisi birlikte 1,10 dolara mal olur. Bu, 2X + 1 = 1,1, ardından 2X = 0,1, yani X = 0,05 anlamına gelir. Bu, topun 5 sent, sopanın ise 1,05 dolar olduğu anlamına geliyor.

2. 5 makinenin 5 parçacığı yapması 5 dakika sürüyorsa, 1 makinenin 1 parçacığı yapması 5 dakika sürer (her makine bir parçacığı 5 dakikada yapar). Birlikte çalışan 100 makine varsa her biri 5 dakikada bir parçacık oluşturabilir. Yani 5 dakikada 100 parçacık olacak.

3. Her gün artması, yaprağın boyutu iki katına çıkar. Yani her gün gerilemesi, boyutunun yarıya inmesi anlamına gelir. Yani 47. günde gölün yarısı dolar.

