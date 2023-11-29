Şehirde yaşayan arılar daha zeki

Yeni bir çalışma, şehirlerde yaşayan arıların kırsal kesimlerde yaşayan arılara göre daha zeki olduğunu gösteriyor.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Araştırmacılar, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki 89 türden 335 arının beyin ve vücut boyutunu ölçtüler.

Şehirler gibi kentsel ortamlarda yaşayan arıların vücut boyutlarına göre daha büyük beyinlere sahip olma eğiliminde olduklarını buldular.

İspanya’daki bilim insanlarının liderliğindeki ekip, bunun böceklerdeki bilişsel tampon teorisinin ilk kanıtı olduğunu söyledi. Bu da daha büyük beyinlerin, hayvanların davranışlarını değişen bir ortama uyarlamalarına izin verdiğini gösteriyor.

Araştırmacılar, doğal yaşam alanlarının hızlı bir şekilde kentsel alanlara dönüşmesi nedeniyle bunun anlaşılmasının önemli olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, “Analizlerimiz, çoğunlukla kentsel yaşam alanlarında bulunan arı türlerinin, ormanlık veya tarımsal yaşam alanlarında bulunanlara göre daha büyük beyinlere sahip olduğunu ortaya çıkardı” dedi.

Arıların ve diğer böceklerin, minyatür beyinleri nedeniyle uzun süredir en temel öğrenme türlerine sahip olduklarının düşünüldüğünü belirtilirken, son araştırma, artık araçların kullanımını ve sosyal öğrenmeyi içeren düşünme becerilerine sahip olduklarını gösterdi.

Ayrıca vücut boyutlarına göre daha büyük beyinlere sahip türlerin zihinsel kapasitelerinin arttığına dair kanıtlar bulunduğuna da dikkat çekildi.

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