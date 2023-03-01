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TikTok’a dev ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplandığı gerekçesiyle TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi.

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TikTok’a dev ceza

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