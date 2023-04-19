Üniversite öğrencisi derslere girmeden ChatGPT ile sınavda rekor kırdı

Son dönemin gözde konularından olan ChatGPT ve yapay zeka ile ilgili dikkat çekici bir olay yaşandı...

Sozcu.com.tr

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Sosyal paylaşım platformu Reddit’te yaşadıklarını anlatan bir üniversite öğrencisi ChatGPT ile nasıl sınavdan büyük bir başarı elde ettiğini söyledi.

OpenAI isimli şirketin geliştirdiği yapay zeka platformu ChatGPT’yi kullanan öğrenci 12 hafta boyunca çalışması gereken ders için birkaç saat içinde yeteri kadar çalıştığını söyledi. Gerçek kimliğini ve okuduğu okulun detaylarını paylaşmayan üniversiteli, “Bu sömestrde derslere pek gitmedim ve odamdan çıkmadım genelde. Fakat ChatGPT sayesinde 2-3 saatlik çalışmam sonucunda 94 almayı başardım” dedi.

“CHATGPT’Yİ KONTROL ETTİM”

151N lakabıyla paylaşım yapan üniversiteli ChatGPT’yi bir akademisyen gibi kullandığını ve zamanını ders için önemli belli başlı konular için harcadığının da altını çizdi. Derste aldığı notları ChatGPT ile paylaşan ve bunları analiz etmesini isteyen öğrenci, “Sınavda sorulması muhtemel konuları sordum ve algoritmasıyla bir sonuca vardı” dedi.

Ders notlarının çok uzun olmasının ChatGPT için bir sorun teşkil ettiğini ve notlarını da başka bir yazılım kullanarak özetlediğini söyleyen öğrenci, “Ders çalışmanın ilk gününde ChatGPT’den bana önemli bölümleri öne çıkarmasını istedim ve 4-5 saat bu konulara çalıştım. İkinci gün ise derste öne çıkartılan konuları çalıştım. ChatGPT’nin sağladığı verilerin doğruluğunu kontrol ettim” ifadesini kullandı.

“ÖZEL DERS ALMAKTAN FARKI YOK”

Sınavdan bir gün önce ise ChatGPT’nin sunduğu bilgileri çalıştığını söyleyen öğrenci, “Şansıma ChatGPT’nin öne çıkardığı konulardan sorular geldi ve ben de 94 aldım” dedi. İsmini açıklamayan öğrenci, “Ben bunun işe yarayacağını tahmin etmiyordum fakat eğitim geçmişim ve durumum göz önüne alınca benim için işe yaradı” yorumunu yaptı.

Öğrenci, “ChatGPT’yi sınavlara hazırlanırken kullanmak normal olmalı bence. Bu yasa dışı bir şey değil ve hile yapmak değil. Ben yapay zeka eşliğinde 72 saat çalıştım ve başardım. Sonuçta bunun özel ders almaktan pek de farkı yok” dedi.

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