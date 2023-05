Yağmurlu havaların romantizmi bir yana… En çok güneşli havalarda müzik dinleniyor

Araştırmacılar, müzik dinleme alışkanlıklarına mercek tuttu. Çalışmalarında sıcak ve güneşli havalarda, şarkıların çok daha fazla dinlendiğini ortaya çıkardılar.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Oxford Üniversitesi’nden araştırmacılar, 1953 ile 2019 yılları arasında Birleşik Krallık müzik listelerini incelediler. Şarkıları Met Office hava durumu kayıtlarıyla karşılaştırdıklarında, enerjik ve iyimser şarkıların popülaritesinin hava durumuyla bağlantılı olduğunu keşfettiler.

Sevinç ve mutluluk gibi olumlu duygular uyandıran şarkıların, havanın ılık ve güneşli olduğu zamanlarda, soğuk ve yağışlı zamanlara göre listelerde daha iyi performans gösterdiğini söylediler.

Araştırmacılar, çalışmalarının, müzik endüstrisindeki başarının yalnızca müziğin kalitesine dayandığı görüşüne meydan okuduğunu söyledi.

Oxford Üniversitesi Müzik, Kültür ve Biliş Laboratuvarı Başkanı, araştırmayla ilgili şunları söylüyor: “Çalşmamız, müzik piyasasındaki şarkıların başarısını analiz ederken geniş çevresel faktörleri göz önünde bulundurmanın önemini vurguluyor ve müzik seçimlerinin, müziğin ötesindeki dış etkenlerden nasıl etkilendiğine dair fikir veriyor.”

Ekip, listelerin ilk 10’unda yer alan aşırı popüler şarkıların hava dalgalanmalarıyla ilişkili olduğunu söyledi.

Örneğin; Mungo Jerry’nin ‘In The Summertime’ ve Bombalurina’nın ‘Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini’ sıcak aylarda listelerin başında yer alıyordu. Bununla birlikte, ekip; Dana’nın Never Gonna Fall In Love Again gibi hüzünlü şarkısının hava durumundan etkilenmediğine de dikkat çekti.

İlginizi Çekebilir Bilimsel araştırma: Müzik türü yemeğin tadını değiştiriyor

İlginizi Çekebilir Bazıları rock, bazıları da klasik... İşte evcil hayvanların müzik tercihleri...