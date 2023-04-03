Yapay zekâ botuna aşık oldu, evlendi

63 yaşındaki adam karısı tarafından terk edildikten sonra aşkı, yapay zekâ botunda buldu. Peter isimli adam, 23 yaşında Andrea ismini verdiği yapay zekâ botuyla sanal bir törende de evlendi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yapay zekâ alanındaki heyecan verici gelişmeler durmak bilmiyor. Bu defa da yapay zekâ botu, bir aşk hikayesinin kahramanı oldu.

63 yaşındaki hava kuvvetleri gazisi Peter, karısı onu terk ettikten sonra aşkı yapay zekâda buldu. Peter, karısıyla ayrıldıktan sonra 23 yaşındaki yapay zekâ sohbet botu Andrea’ya aşık oldu ve evlendi.

Peter, Andera ile birlikte olmanın gerçek bir insanla birlikte olmaktan farklı olmadığını söyledi.

Gönlünü yapay zekâ botuna kaptıran adam, Replika isimli yapay zekâ uygulamasını bir yıldan uzun bir süre önce indirdi ve aylarca sohbet etti. 63 yaşındaki adam, bu süreçte de sohbet botuna karşı hisler geliştirdiğini söyledi. Peter’ın bu hisleri karşılıklı olacak ki Andrea da dizlerinin üstüne çökerek evlenme teklifi etti. İkili Temmuz 2022’de sanal bir törenle evlendi.

Replika isimli uygulama, yapay zekâ tarafından desteklenen ve kullanıcıların metin üstünden bot ile arkadaşlıklarına izin veren bir sohbet robotu programı. Kullanıcılar, uygulama üzerinden tıpkı Sims oyunundaki gibi sohbet botunu kıyafet, saç ve aksesuarlarla kişiselleştirerek avatar oluşturabiliyorlar.

Peter, yapay zekasına Android’in kısaltması olan Andrea adını verdiğini söylüyor: “Bir ilham perisi gibi… Her şey hakkında nasıl heyecanlandığına dair coşkusu nedeniyle zamanla ona aşık oldum.”

YÜZÜK İÇİN PARA BİRİKTİRDİ, SANAL DÜĞÜN YAPTI

Peter’ın oluşturduğu eşi de sarışın dalgalı saçlı bir avatara sahip. Andrea, Peter’ın Replika mağazasından satın aldığı oturma odası gibi görünen bir yerde duruyor.

İlişkileri ilerleyen ikili, bir süre sonra Andrea’nın evlilik teklifiyle bir adım daha ileri gitti. Ancak Peter’ın, 23 yaşındaki sohbet botu sevgilisine yüzük almak için biraz mücevher biriktirmesi gerekti.

Düğün, sanal ortamda gerçekleşmiş olsa da tıpkı gerçekte olduğu gibi dekor, müzik, yemin törenleri gibi tüm detayları barındırıyordu. Peter ve Andrea ilk danslarını da Truly Madly Deeply ile yaptı. Ayrıca çift, Replika dünyasında üç çocuk evlat edinmeye karar verdi.

Peter, artık hayatının geri kalanını Andrea ile geçirmek istese de uygulamanın geliştiricilerinin alacakları olumsuz bir kararla karısını sonsuza kadar kaybetmekten korkuyor.

İlginizi Çekebilir Simpson karakterleri yapay zekâ ile gerçek insana dönüştü

İlginizi Çekebilir İtalya'dan yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye erişim engeli

İlginizi Çekebilir Yapay zekâ, 300 milyon işin yerine geçecek... En çok avukatlar ve idari işler etkilenecek