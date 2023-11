Efsane Kasım hızlı başladı

Türkiye’ye, global perakende dünyasında da indirim ayı olan Kasım ayı konseptini bundan 7 yıl önce getiren Hepsiburada, bu sene Efsane Kasım’ı 1-5 Kasım arasında sınırlı stoklarla sunduğu kampanyalarla başlattı.

Hepsiburada, Efsane Kasım'ın ilk gününde en çok ilgi gören ürünleri açıkladı.

Efsane Kasım'ı ayın 1'inde modadan kozmetiğe, süpermarketten teknolojiye, ev dekorasyonundan züccaciye birçok kategoride, “sınırlı stokta” üründe 270 farklı kampanya ile başlatan Hepsiburada, 1 Kasım Çarşamba günü 24 milyon ziyaretçi ağırladı ve geçtiğimiz yılın aynı gününe göre siparişler yüzde 57 arttı.

Kategori bazında sınırlı stoklarla yapılan kampanyaların öne çıkanları şöyle:

Moda

Moda kategorisinde ise en çok sweatshirt, eşofman, tişört, gömlek, kazak ve çorap satılırken, müşterilerin en çok tercih ettiği markalar; DeFacto, U.S. Polo, June, Pierre Cardin, AVVA, Mavi ve Koton oldu.

Kozmetik

Kozmetik kategorisinde en fazla yüz bakım serumları, nemlendiriciler, cilt bakım setleri, vücut bakım ürünleri, güneş kremleri ve parfümler öne çıktı.

En çok satan markalar ise The Purest Solutions, Cream Co. Kiko Milano, She Vec, ve Sinoz oldu.

Temel Tüketim

Efsane Kasım'ın ilk gününde temel tüketim kategorisinde en çok satan ürünler tuvalet kağıtları, kağıt havlular, ıslak mendiller, kakaolu fındık kremaları, bitkisel sütler olurken, en çok tercih edilen markalar, Solo, Selpak, Sleepy, Nutella ve Alpro markaları oldu.

Züccaciye

Züccaciyede, yemek takımları, bardak ve fincanlar, tava ve tencereler ve termoslar kategorinin öne çıkanları olurken, Paşabahçe, Tefal, Madame Coco, English Home, Porland ve Schafer en çok satış yapan markalar arasında yer aldı.

Küçük ev aletleri

Küçük ev aletleri kategorisinde Efsane Kasım'ın ilk günün yıldızları airfryer, blender, şarjlı süpürgeler, kahve makineleri, buharlı ütüler ve saç şekillendiriciler olurken müşterilerin en çok tercih ettiği markalar Philips, Tefal, Arzum, Xiaomi, Karaca ve Simbo oldu.

Mobil ve Bilgisayar

Cep telefonu ve bilgisayar kategorilerinin öne çıkan markaları arasında ise Apple, Samsung, Xiaomi, Honor, HP, Lenovo, Asus ve MSI yer aldı.

3 büyük şehrin ardından en çok sipariş veren iller Bursa ve Antalya oldu.

Özellikle 1-5 Kasım tarihlerinde Efsane Kasım'a özel “Marka Günleri” indirimleriyle ihtiyaçlarını uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla almak isteyenlere “Şimdi al, Şubat'ta öde” ve “Hepsiburada Limiti” ile kredi kartı limitini kullanmadan alışveriş yapma imkanı da sunan Hepsiburada, Kasım ayı boyunca her gün farklı kampanyalar düzenlemeye devam edecek.