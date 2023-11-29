Kasım fırsatları bitiyor…

Amazon Türkiye'nin alışveriş etkinliği "Gülümseten Kasım Fırsatları" 30 Kasım'da sona eriyor.

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Amazon Türkiye’nin “Gülümseten Kasım Fırsatları” kampanyasında son 2 güne girildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, “Gülümseten Kasım Fırsatları” kapsamında, oyuncaktan elektroniğe, modadan ev yaşam ürünlerine, spordan ofis ürünlerine kadar birçok kategoride ve binlerce üründe indirim avantajları sürüyor.

Müşterilere indirimlerin yanı sıra bedava ve hızlı kargo seçenekleri de alışveriş deneyimi kapsamında sunuluyor.

Kasım sonuna kadar müşteriler, seçili ürünlerde kredi kartlarına 12 aya varan ve yasal taksit kısıtlaması olmayan tüm ürünlerde peşin fiyatına 6 aya varan taksit imkanından faydalanabiliyor.

Amazon’un müşterilerine sunduğu üyelik programı Amazon Prime, Türkiye’deki alışveriş ve eğlenceseverlerin ayda 39 liraya sahip olabileceği avantajlar sunuyor.

“Gülümseten Kasım Fırsatları” kampanyasında ise Prime üyeleri daha fazla ayrıcalık elde ediyor. Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin hızlı ve ücretsiz teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor.

Ayrıca kendilerine özel ek indirimlerden de faydalanan Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile 250 lira ve üzeri alışverişlerde sepette yüzde 10 indirim kazanıyor. Üstelik “Gülümseten Kasım Fırsatları” boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın alınan, satıcısı ve göndericisi Amazon.com.tr olan seçili ürünlerin fiyatı 30 Kasım’a kadar düşerse aradaki fark hediye kartı olarak Prime üyelerinin Amazon hesabına tanımlanıyor. (AA)