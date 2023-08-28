PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeniden TÜRK ÇAGI

Hun İmparatoru Atilla 453 yılında öldüğünde, kudretli Batı Roma İmparatorluğu artık sona yaklaşmış ve Türklerin boyunduruğu altındaydı. Bir Türk İmparatorluğu olan ve Bozkır Konfederasyonu olarak da anılan Avrupa Hun İmparatorluğu, çağ açıp kapatan kavimler göçüne sebep olmuş ve tarihin gidişatını değiştirmişti. Orta Çağ olarak anılacak bu yeni dönemde savaştan sanata, mimariden ticarete, tıptan astrolojiye adından söz ettiren, yöneten ve yönlendiren ise hep Türkler olmuşlardı. Türk hakimiyeti ile geçen Orta Çağ, sözün tam anlamıyla “Türk Çağı”ydı. 1000 yıl sonra, yani 1453 yılında Orta Çağ kapanacak ve insanlık için “Yeni Çağ” başlayacaktı. Yeni Çağın mimarı da bir Türk idi: Sultan 2. Mehmet. Dünya savaş tarihini alt üst etti ve bu sefer Doğu Roma İmparatorluğu tarihe karıştı. Bahsettiğimiz yüzyıllar boyunca Türk Çağı da son sürat devam etti. Öyle ki, 3 ayrı kıtada Türkler hakimdi. Babür İmparatorluğu, Memluk İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu aynı zamanlarda, on milyonlarca kilometre karelik yeryüzünün tek hakimiydi. Ta ki, Türk tarih sarkacı düşüşe geçene kadar.

Kazan ve Kırım Hanlıkları ile başladı kaybedişimiz ve geri çekilişimiz yüzyıllar boyunca sürdü; 26 Ağustos 1922'ye kadar. Sadece toprak kaybetmedik bu zaman zarfında, ruhumuzu, benliğimizi, medeniyetimizi kaybettik. Zamana ayak uyduramadık, savrulduk yüzlerce yıl. Sırtımızdan vurulduk, merhametimizle sınandık. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldık. Çekildik son raddeye kadar.

En karanlık anda tan sökmeye başladı. Dünya tarihinde yine bir Türk'ün sesi yankılandı:

“Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz. İleri!”

Dündar Taşer'in söylemiyle “Türk tarih sarkacı yükselişe geçmişti”. Kocatepe'den, esir tüm milletlere ümit oldu Mustafa Kemal. Emperyalizm, en büyük yenilgisini aldı tarihte. Nihayet genç Türkiye Cumhuriyeti doğdu.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİRİNCİ ASRINI TAMAMLARKEN “YENİDEN TÜRK ÇAĞI”NIN NERESİNDEYİZ?

Toplumsal hayatta yaşadıklarımız hep dünün devamıdır. Dünün üstüne koyarız her yeni tuğlayı. Ama bazen öyle gelişmeler olur ki yer yerinden oynar. Yeniden ve tüm gücünüzle inşa edersiniz geleceği. Bambaşka bir malzemeyle örersiniz yeni dünyanızı. İnsanlık böylesi bir süreci yaşıyor. Dijital dönüşüm özellikle Pandemiyle beraber, kökten değiştirdi pek çok şeyi. Yavaş yavaş ilerleyen insanlık tarihinde birden paradigma değişti. Ölçüt birimlerimiz değişti. Oyunun kuralları değil, oyun değişti. İşte böylesi bir süreçte “Yeniden Türk Çağı” için sadece oyunu kuralına göre oynamak yetmez, oyunun kurallarını da koyan olmanız gerekir.

Dijital dünya etrafımızı sararken kimimiz buna ayak uyduramıyoruz, kimimiz tamamen teslim oluyoruz. Gelişmelere uzak da dursak yakın da dursak tek bir gerçek var ki, dijitalin etkileri her geçen gün artacak. Dijital dünya, bambaşka bir yere gidiyor. Kimlik, kültür, medeniyet kavramları yeniden tanımlanıyor. Devlet, hukuk, güvenlik konularında yeni sorunlar baş gösteriyor. İnanç tartışmaları çok farklı gelişiyor. Bu hengamede cevap aramamız gereken bir diğer soru şu:

Dijital geleceğin “Türk Çağı”na yaraşır olması için neler yapabiliriz?

Tarihe ve çocuklarımıza karşı “Yeniden Türk Çağı”nı inşa etme mecburiyetimiz var. Bunu ancak hep birlikte başarabiliriz.

Bir asır önceki heyecanla Zafer Haftamız kutlu olsun!