Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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26 Ocak’ın sloganı: Aday nasıl belirlenecek?

26 Ocak'a dokuz, 30 Ocak'a ise 13 gün var. Evet; 11'inci lider buluşması 26 Ocak günü İYİ Parti'de gerçekleşecek.

Altılı Masa o gün, “Ortak Politikalar Metni” ve “Geçiş Sürecinin Yol Haritası”na son halini verecek ve 30 Ocak'ta kamuoyunun beklediği “program” ortaya çıkmış olacak. O gün, illerle ilgili milletvekilliği listelerinin de masaya yatırılacağı belirtildi.

Ancak…

İYİ Parti'deki toplantıda gündeme bir konu daha gelecek: Adaylık! Özellikle Meral Akşener'in bu konuda değerlendirme yapacağı ve “aday nasıl belirlenmeli?” sorusuna yanıt aranacağı da kulislerde konuşuluyor. Bu konuda “anket çalışmasının” öne çıktığı ve yurt içi ve yurt dışından da anket şirketleriyle görüşmeler yapılabileceği ifade ediliyor.

Bir CHP'li kurmay Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Haziran 2022'de yaptığı grup toplantısına dikkat çekti. CHP lideri o gün ne demişti:

“… Son zamanlarda sureti kendinden menkul bazı kişiler türedi. Bunların bazıları gazeteci, bazıları araştırmacı formatında önümüze çıkıyorlar, muhalefet nasıl yapılır, kelle koltukta muhalefet yapan bana öğretmeye çalışıyorlar. Muhalefet dersi verenler şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik! Sizin ne mal olduğunuzu gayet iyi biliyoruz. Bütün haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, yazı dahi yazmayan, televizyona dahi çıkıp konuşmayan adam kalkmış muhalefet dersi veriyor. Biz kelle koltukta muhalefetimizi halkımız için sonuna kadar yapacağız.”

Anket meselesine en soğuk partinin CHP, en sıcak partininse İYİ Parti olduğunun altı çiziliyor. Hatırlatmakta fayda var: Bu açıklamadan yaklaşık bir buçuk ay sonra yapılan bir ankette Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura kalan seçimde Erdoğan'a karşı en az oyu alan aday olduğu açıklanmıştı. Bu sonuç CHP'de “Bay Kemal anket manipülasyonu iddiasında haklı çıktı” değerlendirmesiyle karşılanmıştı diyelim ve Saraçhane'ye uzanalım.

Akşener hesap etmeden olur mu?

Önceki gün İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçim öncesinde iletişim kampanyasının ilk videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Akşener, videoya şu notu ekledi:

“20 yıldır ülkemizi esir alan bu adaletsiz düzeni; milletimizle birlikte, sandıkta değiştireceğiz! Çünkü #DevleteAdaletYakışır!”

Videoda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası da işlendi. Videonun sonunda, Saraçhane mitinginden görüntü paylaşılarak, Akşener'in, “Geldikleri gibi sizin iradenizle gidecekler” sözüne yer verildi. Peki Akşener hem afişlerde hem de videoda neden İmamoğlu vurgusu yaptı? İki mesaj üzerinde duralım:

İYİ Parti lideri, İmamoğlu'nun Erdoğan gibi mağdur edildiğini bir kez daha anlattı.

Meral Akşener, Saraçhane rüzgarının (enerjisinin) dinmesini istemiyor.

Şimdi bu mesajların ardından sizin de benim de aklımıza gelen soruya yanıt arayalım: Akşener, videoda İmamoğlu'nu öne çıkararak “kazanacak aday” tartışmasının yeniden başlayacağını hesap etmedi mi? Kesinlikle etti ve bence bu konuda da aday belirlenene kadar geri atmayacak mesajını verdi! Herkes bilir ki; lider izin vermeden böyle bir çalışma yapılamaz! Yani… Tartışmaların çıkmasına bile bile izin verdi Akşener.

Şimdi geçelim siyasetin mizahına…

Sahici Müjdat Gezen'e selam olsun

Geçen cumartesi eşimle birlikte usta sanatçı Müjdat Gezen'in 70. Sanat Yılı Kutlama Töreni'ni izledim. Kızım Asya, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde (MSM) öğrenci ve o da Cemal Reşit Rey'deki tören için hazırlanan korodaydı. MSM'nin en küçüğünden en büyüğüne sahneyi doldurduğu gecede, Gezen'in “kolektif aklının” herkesi nasıl birleştirdiğini, kazandıklarını nasıl paylaştığını arkadaşlarının ağzından dinlemek ve tanık olmak heyecan vericiydi.

Jübile mi yaptı o gün Müjdat Gezen? Hayır!

Yeniden başladı sanata ve mizaha ve gazeteciliğe! Bir kez daha gördüm: Sahici hayat doğru yaşanıyor ve alkışlar susmuyor. O zaman Gezen'in şu dizeleriyle bitirelim:

… İlkelerin olacak

Seni satın alamayacaklar.

Aptalların uydurduğu

atasözlerine inanmayacaksın:

“Paranın satın alamayacağı şey yoktur.”

“Herkesin bir fiyatı vardır.”

gibi sözlere kanmayacaksın…