Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Her şey o cümleyle başladı ve masa…

Öyle bir gece yaşandı ki… Kamuoyu belki aday ismi beklemiyordu ama aday üzerinde uzlaşı ve sorunsuz bir sürecin oluşacağına dair kanaat yüksekti. Akşam saatlerinde yayımlanan bildiride de “herkesin içi rahatlamıştı”… Önce bildiriyi okuyalım: “Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.” Uzlaşılan adayın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğu “son dakika” bilgisi olarak geçti haber kanallarında. Ancak… İYİ Parti yöneticilerinden Ümit Dikbayır'ın “Millet beşten büyüktür” tweetini paylaşması (sonrasında sildi) perşembe gününün bütün ezberlerimi bozdu. Sonrasında “uzlaşma olmadığını” anlatan paylaşımlar arka arkaya geldi İYİ Partililerden! Saat 21.00 sıralarında Akşener'in saat 22.30'da kurmaylarıyla partide toplanma kararı aldığı bilgisine ulaştım be bunu da duyurdum. Bir bilgi de şuydu: “Meral Hanım çok öfkeli…” Akşener neden öfkeliydi?

Ben kalkıp gideyim

Bunu da gazeteci Murat Sabuncu'dan öğrendik önce: Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu Saadet Partisi Genel Başkanı ve ev sahibi Temel Karamollaoğlu tarafından gündeme getirildi. Diğer liderler bu konuda olumlu görüş verirken Meral Akşener “Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsun, partim bana ‘bu iki ismi öner yoksa çık gel' dedi” diye konuştu. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Onlar belediye başkanlığı görevine devam edecek” karşılığını verdi. Akşener “O zaman ben bunu partimin yetkili kurullarına, il başkanlarıma danışayım” diye yanıt verdi.

Bunun üzerine ne yapılacağı düşünülürken, Kılıçdaroğlu “Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır” deyince, Akşener “Ben kalkıp gideyim mi yani” karşılığını verdi.

Diğer liderler devreye girdi ve pazartesi gününe kadar herkesin kendi partisiyle istişare ederek tekrar bir araya gelinip açıklama yapılması için arabuluculuk yapıldı.

Dün sabah bu bilgileri sordum Ankara'daki kaynaklarıma. Her iki taraf da (CHP-İYİ Parti) doğruladı. O akşam saat 23 sıralarında Meral Akşener genel merkeze geçti ve toplantıda yaşananları aktardı kurmaylarına. İki eğilim öne çıktı: Bir masadan kalkalım… İki, uzlaşalım… Bu arada Akşener'in yakın çevresine “Bildiride isim üzerinde uzlaşma yok. Yetkili kurullar var o bildiride” dediği belirtildi. Yine dün sabah İYİ Parti'de Akşener'e yakın bir isimle görüştüm ve sozcu.com.tr 'de yazdım: “Peki ne olacak? Saat 14'te Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında çıkacak karar için Akşener'in hazırlandığı öğrenildi. GİK kararının da büyük ihtimalle ‘Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşıyız' yönünde olacağı belirtildi. ‘Hayır' kararının ardından pazartesi günü yapılacağı açıklanan Millet İttifakı toplantısına Akşener'in katılmayabileceği ve neden bu kararı aldıklarını basın toplantısıyla anlayabileceğimiz belirtildi. İYİ Parti'de ‘Masada noter durumuna düştük' değerlendirmesi yapıldığı ve genel görüşün bu olduğu konuşulanlar arasında.”

Akşener de masadan sert sözlerle ayrıldı. Peki sürecin kilometre taşı ne oldu?

Saraçhane sürecini unutmadı

Tarih 26 Ocak 2023…

“Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz.”

Burada kritik cümle Akşener'in isteğiyle masa bildirisinde yer aldı. O da “halkın tercihlerini yansıtacak…” cümlesiydi. Akşener ve arkadaşları halkın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı istediğini düşünüyordu. Bunu da masadan ayrılırken söyledi İYİ Parti lideri: “İmamoğlu ve Yavaş, ateşten gömlek giymeli.”

CHP ve diğer bileşenlerin de bu duruma hazırlıklı olduğu ve yola birlikte devam edecekleri konusunda görüş birliği içinde olduklarını öğrendim. Yani… CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun toplantıdan sonra üç sosyalist partinin lider kadrosunu araması, dün için randevu istemesi hazırlığın işaretiydi. Sol Parti ve TİP'le bugün görüşen Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta da TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'la görüşeceği (TKP salı veya çarşamba için randevu verdi) öğrenildi. Bu da CHP'nin geniş yelpaze çalışmasının yansıması olarak değerlendirildi. Bir de buna HDP eklenirse Kılıçdaroğlu'nun dediği “Taşlar yerine oturabilir”.

SONUÇ: Masanın dağılması siyasette kartların yeniden dağılmasına neden oldu. Akşener'in Saraçhane sürecinden sonra masadan ruhen koptuğu bilgisi de dün doğrulanmış oldu…