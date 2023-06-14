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Galatasaray’ın düşler vadisi (!)

Şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik ederim. Sonda yazacağımı başta yazayım. Biz sorularımızı yüz yüze soracaktık ama Sayın Başkan Dursun Özbek, sosyal medya hesapları dahil her yere konuşurken bizim röportaj tekliflerimizi geri çevirince ben de buradan sorayım dedim.

Sezonun en başarılı takımı kuşkusuz şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'dı. Şampiyon oldu ama bu bir yarış ve rehavete yer yok. Taraftarlar, camia sevindi ama artık maddi gerçeklere dönülmesi lazım. Galatasaray yönetiminin işi oldukça zor… Uzak kalınan Avrupa semalarına geri dönüş için kaliteli bir kadro kurulmalı, yapılan transferlerle rakiplerine gözdağı vermeli ve nihayetinde yeniden şampiyonluğun en büyük adayı olmalı. Riva gitti derken Florya da elden gitmek üzere ve borç hâlâ 4 milyar 633 milyon lira; bakalım bu taşınmazların yeri dolacak mı?

ŞAMPİYONLUK PARASI TAZMİNATLARA

Galatasaray Süper Lig'in şampiyonluk ödülü olan 33.2 milyon lirayı kasasına koyacak. Toplam gelecek para 129 milyon TL. Torrent, Pulgar ve Omar'a ödenecek tazminattan sadece 4 milyon fazla yani… Başkan Sayın Dursun Özbek, Başkan Yardımcısı Metin Öztürk ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Sayın Erdem Timur, Şampiyonlar Ligi kalitesinde kadro kuracaklarını, bunu da 5 yıldız transferi ile süsleyeceklerini söylüyor. Kulübün Riva ve Florya sayesinde Bankalar Birliği'nden kurtulacağı iddiası Sayın Özbek tarafından açıklanmıştı. Şimdi de gerçek kurtarıcının Florya olduğunu öğrendik. Kulübün taşınmazları bir bir elden gidiyor ama borç yerinde sayıyor. Riva'dan beklenen borç yükünü azaltma dönüşü istenen seviyede değil. Bakalım Florya kurtaracak mı?

SAYIN ÖZBEK NE DEMİŞ BAKALIM

22 EKIM 2016: Olağanüstü Gayrimenkul Genel Kurulu'nda, Riva'nın inşaat alanının Emlak Konut ile yapılan protokol sonrasında 250 bin metrekareden 400 bin metrekareye çıkarıldığını söylemişti. Tahmini gelir hedefi olarak da 300 milyon dolar hedef koymuştu. O günkü kurdan hesaplarsak 1 milyar 117 milyon gibi bir rakam ortaya çıkıyor.

31 MART 2018: Başkanlıktan ayrılan Özbek, Mali Genel Kurul'da Riva'dan 762 milyon lira gelir elde edeceklerini duyurmuştu. Sanırım kur farkı ortaya çıkıyor. Rakam bayağı düşmüş.

19 MART 2023: Riva'nın ismi Düşler Vadisi olmuştu. Kahvaltılı basın toplantısında Sayın Özbek şu ana kadar olan gelirin 170 milyon dolar olduğunu söyledi. Yani 7 senede rakam hızla düşmüş ve hâlâ 300 milyon doları bulmamış. Ana borç toplamını değerlendirirsek Riva ile gerçekleşmeyen borçların bitme hayali ya da kurtuluş reçetesi, Florya ile gerçekleşecek söylemine döndü.

BAŞKAN FLORYA-RİVA YOK

Türk futbolunda gelirler düşüyor. Galatasaray'da da farklı değil. Şampiyonluk ve sponsorluk gelirleri tarihin en alt seviyesindeyken, her transfer sezonunda harcanan milyon Eurolar ortadayken 5 yıldız transferi sözü vermek ne kadar gerçekçi hep beraber göreceğiz. Üstelik kulübün birçok taşınmazı haraç-mezat satılıyor ve yerlerine vaat edilen değerler de katılamıyor.

Şampiyonluğun bir yıldız futbolcunun yıllık bedelini karşılayamadığı ligimizde mücadele ettiğimizi düşünürsek, Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılıp üstüne de başarılı olmak zorunda çünkü başka Riva ve Florya yok. Bizden söylemesi…