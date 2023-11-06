Bahadır Çokişler İletişim Bilgileri

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Tarihi uzlaşma!

Mehmet Büyükekşi'nin KBV'ye verdiği randevuya vakıf başkanı Ali Koç ile başkan yardımcıları Mehmet Fatih Saraç ve Süleyman Hurma gidiyor. Koç, hem TFF'nin açıklamasındaki ‘paydaş'ların kim olduğunu soracak hem de Passolig ile ilgili planlanan toplantıyı yapacaktı.

Ancak ayarlasan olmaz ya (!) Dursun Özbek ve Erden Timur ile binanın girişinde karşılaşıyorlar. Şaşırıyorlar… Birbirlerine “Ne için geldiniz” şeklinde takılıyorlar.

HUKUK DANIŞMANI DA ORADA

Başkanlar, bir şok da başkanlık makamında yaşıyor. Büyükekşi, yeni Hukuk Danışmanı Tarkan Erdal (Eski UÇK üyesi) ve Yusuf Günay ile birlikte başkanları karşılıyor.

Toplantı gergin başlıyor. Özbek hemen yapılan açıklamanın muhatabını, Koç ise neden aynı saatte randevu verildiğini ve amacını soruyor.

Büyükekşi ise, “Bundan sonra kimseye tek randevu vermeyeceğim. Hepiniz bir aradayken konuşacağız” diyerek bombayı bırakıyor.

Sonraki konuşmalar nasıl oldu dersiniz? Benim duyduğum, araştırıp öğrendiğim aşağı yukarı şöyle…

Ali Koç: Bu yakışık almayan bir durum. Her kulübün kendine göre konuşacakları olabilir.

Bu yakışık almayan bir durum. Her kulübün kendine göre konuşacakları olabilir. Dursun Özbek: (Destek vererek) Bu doğru bir davranış değil. Bizim farklı problemlerimiz olabilir. Sizin amir vasfınız var. Biz buraya gelirken farklı bir konuyla ilgili geldik böyle bir toplantı olduğundan haberimiz yok.

(Destek vererek) Bu doğru bir davranış değil. Bizim farklı problemlerimiz olabilir. Sizin amir vasfınız var. Biz buraya gelirken farklı bir konuyla ilgili geldik böyle bir toplantı olduğundan haberimiz yok. Ali Koç: (Kızgın şekilde) Bizim de haberimiz yoktu. Dursun Başkanı olduğu gibi beni de rahatsız etti bu durum…

(Kızgın şekilde) Bizim de haberimiz yoktu. Dursun Başkanı olduğu gibi beni de rahatsız etti bu durum… Dursun Özbek: Açıklamanızın muhatabı kimdir? Camiamız Galatasaray'ı kastettiğinizi düşünüyor.

Açıklamanızın muhatabı kimdir? Camiamız Galatasaray'ı kastettiğinizi düşünüyor. Ali Koç: Bu açıklamayı neden yaptığınızı anlamadık. Futbol paydaşları tanımı ne demektir?

Bu açıklamayı neden yaptığınızı anlamadık. Futbol paydaşları tanımı ne demektir? Mehmet Büyükekşi: Bazı eski hakemlerin açıklamaları üzerine bunu yaptık.

Bazı eski hakemlerin açıklamaları üzerine bunu yaptık. Dursun Özbek: O zaman o şekilde yazınız…

O zaman o şekilde yazınız… Mehmet Büyükekşi: Öyle diyorsunuz ama Erden bey bir televizyon programında konuştu. Ali bey başka çıktı konuştu…

‘HAKEMLERİN İSİMLERİ SİZDE'

Erden Timur: (Araya girerek) Biz Lale Orta'nın VAR odasından telefonla çektiği görüntüyü Ali beye atıp atmadığını, bunu da 14 hakemin bulunduğu ortamda anlatıp anlatmadığını soruyoruz. Bu gerçek mi değil mi? Hakemlerin isimleri de sizde mevcut. İsimlerin üzerine gidiyor musunuz?

(Araya girerek) Biz Lale Orta'nın VAR odasından telefonla çektiği görüntüyü Ali beye atıp atmadığını, bunu da 14 hakemin bulunduğu ortamda anlatıp anlatmadığını soruyoruz. Bu gerçek mi değil mi? Hakemlerin isimleri de sizde mevcut. İsimlerin üzerine gidiyor musunuz? Ali Koç: Türk futbolunda bunu da yaşadık! Konunun üzerine gidiliyor mu?

Türk futbolunda bunu da yaşadık! Konunun üzerine gidiliyor mu? Mehmet Büyükekşi: Etik Kurulu'na havale ettim, oradan çıkacak raporu bekliyorum.

Etik Kurulu'na havale ettim, oradan çıkacak raporu bekliyorum. Dursun Özbek: Etik Kurulu'na göndereceğinize çağırın hakemleri ve Lale Orta'yı, gözlerinin içine bakarak sorun.

Etik Kurulu'na göndereceğinize çağırın hakemleri ve Lale Orta'yı, gözlerinin içine bakarak sorun. Ali Koç: Dursun Bey'e katılıyorum. Ben böyle bir görüntü almadım. Bunun neticelendirilmesi şaibeyi ortadan kaldırır.

Dursun Bey'e katılıyorum. Ben böyle bir görüntü almadım. Bunun neticelendirilmesi şaibeyi ortadan kaldırır. Mehmet Büyükekşi: Benim yapabileceğim bu. Anlaşılan aranızdaki itilafları çözemiyorsunuz…

SOSYAL MEDYA BARIŞI

Benim anladığım Başkan Büyükekşi'nin ‘kulüpleri birbirine vurdurma' şeklindeki taktiği ters tepti. Özbek ve Koç, toplantıda ortak bir noktada buluştu:

Hakem müessesinin temizlenmesi, adil ve dürüst bir yönetim hususunda üzerine düşeni yapma… Ayrıca iki kulüp yönetimi, sosyal medya üzerinden yapılan kavgaların sona erdirilmesi konusunda mutabakata vardı. Bundan böyle kulüpler, sosyal medyadan birbirine hakarete varan ifadeler kullanmaktan kaçınacak… İşte, neye niyet neye kısmet…

FUTBOL ALEV ALEV

Türk futbolu bir süredir hiç de alışık olmadığı şekilde yönetiliyor. İçinde pusu da var ihanet ve tartışma da…

Bir federasyon başkanı düşünün ki aralarındaki itilaf bulunan iki kulüp başkanına, birbirinden habersizken aynı saatte ve aynı yerde randevu veriyor.

Türk futbol paydaşlarını birleştirmesi beklenen bu makam ne hallerde… Tartışmanın tarafları elbette Galatasaray ve Fenerbahçe ama gelin görün ki ortada yağ gibi sıyrılıp tartışmayı izleyen bir federasyon başkanı var. Duyduklarımı yazınca siz de ‘Vay anam vay neler dönmüş' diyeceksiniz… Gün gün bakalım…

17 EKİM: Erden Timur, MHK'nın eski başkanı Lale Orta'nın Ali Koç'a görüntü gönderdiğini açıkladı. İddia şu: Orta, elle oynama gerekçesiyle iptal edilen geçen sezonki Adana DS-Fenerbahçe maçındaki golün, ekrana gelmeyen bir görüntüsünü cep telefonuyla kaydedip Ali Koç'a yolladı.

Erden Timur, MHK'nın eski başkanı Lale Orta'nın Ali Koç'a görüntü gönderdiğini açıkladı. İddia şu: Orta, elle oynama gerekçesiyle iptal edilen geçen sezonki Adana DS-Fenerbahçe maçındaki golün, ekrana gelmeyen bir görüntüsünü cep telefonuyla kaydedip Ali Koç'a yolladı. 18 EKİM: Lale Orta futbol camiasını sarsan yukarıdaki iddia üzerine, “Hukuk Kurulu inceliyor. Erden Timur kamuoyunu yanıltıyor…” dedi.

Lale Orta futbol camiasını sarsan yukarıdaki iddia üzerine, “Hukuk Kurulu inceliyor. Erden Timur kamuoyunu yanıltıyor…” dedi. 19 EKİM: Ali Koç, “İddialar külliyen yalan ve iftiradır” dedi. Federasyonu göreve davet etti: “Türk futbolu için milat olabilir, sonuna kadar gidilsin” çağrısında bulundu.

1 hafta sustuktan sonra…

26 EKİM: GS-FB düellosu üzerine sessiz kalmayı seçen TFF, Erman Toroğlu'nun VAR kayıtlarının Cüneyt Çakır'da olduğu iddiası üzerine açıklama yapma gereği hissetti. Özetle, “Bazı futbol paydaşları, medya aracılığıyla dile getirdikleri iddiaları somut bilgi ve belgeleriyle birlikte TFF ve savcılarla paylaşması gerekmektedir” denildi. Aslında adres başkaydı tabii…

GS-FB düellosu üzerine sessiz kalmayı seçen TFF, Erman Toroğlu'nun VAR kayıtlarının Cüneyt Çakır'da olduğu iddiası üzerine açıklama yapma gereği hissetti. Özetle, “Bazı futbol paydaşları, medya aracılığıyla dile getirdikleri iddiaları somut bilgi ve belgeleriyle birlikte TFF ve savcılarla paylaşması gerekmektedir” denildi. Aslında adres başkaydı tabii… 27 EKİM: Bu açıklamadan rahatsız olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den randevu aldı. Ne tesadüf ki randevu günü ve saati, Kulüpler Birliği Vakfı yönetiminin TFF'ye ziyaretiyle çakıştı. İddiaya göre Dursun Özbek ile Ali Koç kapıda karşılaştı.

“ANNEME KİMSE KÜFREDEMEZ”

Mehmet Büyükekşi'nin haklı bir de isyanı vardı, Büyükekşi, “Kulüplerin arasındaki kavgalar sebebiyle seyirciler küfrediyor. Benim anneme kimse küfredemez! Kabul edemem” dedi. Toplantıdaki başkanlar da “Küfür kabul edilemez. O maçta Başkan Çebi'ye de tepkiler vardı. O da üzüntü duyuyor” şeklinde ifadeler kullandı.