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Berat Albayrak eşiği ve Mehmet Şimşek testi

Takvimde yıl 2010 olarak görünüyor.

Dolar/TL kuru o günlerde epey farklı. 1 Dolar’ın 2 Türk Lirası dahi etmediği zamanlar.

Faiz ise yüzde 7’lerde seyrediyor.

Öğle saatleri…

Türkiye’nin yakın geleceğinde ekonominin başına gelecek ismi Berat Albayrak, Çalık Holding CEO’su titriyle CNBC-e televizyonunun ekonomi kuşağında konuk.

Şu cümleyi kuruyor:

“Türkiye ekonomisiyle ilgili genel anlamda, açıkçası… Artık bu faiz indirimleri noktasındaki sürecin sonuna geldiğimiz yönünde herkes mutabık.”

Bugüne gelelim…

Türkiye kritik bir viraja gidiyor. 14 Mayıs’a iki haftadan biraz fazla süre kaldı.

Dolar/TL kuru bu yazının yazıldığı dakikalarda 19 TL’nin üzerinde.

Faiz ise epeydir Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı mesajları neticesinde düşürülüyor.

Yarın Merkez Bankası seçim öncesi son faiz kararını alacak ve duyuracak.

Son toplantı öncesi faizler yüzde 8.50 bandında.

Yani Berat Albayrak’ın henüz siyasete girmeden “Faiz indirimi artık dursun” dediği yüzde 7’lik seviyenin biraz üstünde.

Yani faiz kararı seçim öncesi Albayrak’ın itiraz ettiği eşiğe çok yakın.

Yukarıdaki satırların kaynağı olan arşive, Albayrak’ın istifa sürecinin perde arkasını aktardığım “Af Talebi” adlı kitabıma çalışırken ulaşmıştım.

İstifadan dört ay sonra çıkan o kitap, Berat Albayrak’ın Instagram hesabının hacklendiğinin düşünüldüğü dakikalarda kendisine çok yakın bir isimden aldığım teyitle canlı yayına bağlandığım dakikalarda yazılmaya başlandı. Özel bir canlı yayınla, o dönemki Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş yönetiminde Türkiye’ye ilk ve tek resmi istifa teyidini yapabilmiştik.

Bir nokta daha var.

Türkiye seçime gün sayarken, mevcut ekonomik ahvalin yarattığı stres durumu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adeta “gölge bakan” olarak işaret ettiği Mehmet Şimşek testi…

Test Erdoğan’ın olsa da testin adı Mehmet Şimşek.

Çünkü seçimden sonra ekonomiyi yürüteceği algısı veriliyor.

Şimşek seçim sürecinde rol almak istemedi.

Bir yıl içindeki 3 görüşmesinde Erdoğan’ı reddederken sırasıyla ret gerekçelerini şöyle sundu:

Siyasete dönmek istememesi, iş dünyasındaki yoğunluğu, uzun vadeli iş anlaşmaları…

Tüm bu yanıtlara karşın Şimşek, “Uzmanlığından yararlanalım” isteğine karşı çeşitli öneriler getireceğini söyledi.

Bu yüzden Erdoğan, “Şimşek ekibiyle ekonomiye dair çalışıyor” diyebildi.

Şimşek ise “uzaktan tavsiye” formülüyle resmi rol almadan, süreci seçim sonrasına bırakmış oldu.

Ama seçim öncesi alınacak son faiz kararına ilişkin şunu sormak elzem:

Ekonomiye ilişkin ilk tavsiyesini verdi mi, verdiyse kulak veren olacak mı?

Berat Albayrak eşiği ve Mehmet Şimşek testi…

Yarın, yani Perşembe saat 14’te…

Bakalım Merkez Bankası aracılığıyla nasıl bir karar duyacağız…